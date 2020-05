CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma tiene sempre sulle spine il Milan. E' rebus sul futuro del giovane portiere, in scadenza nel giugno 2021 con il 'Diavolo'.

Il rinnovo resta complesso per le richieste dell'agente del giocatore, con il club rossonero che studia nuove soluzioni per non rischiare di perdere a parametro zero il nazionale italiano.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma con offerta allettante

Il dialogo tra le parti prosegue, con il Milan che come riporta 'La Gazzetta dello Sport' starebbe pensando ad una proposta intermedia: un prolungamento per una sola stagione, fino al 2022, con piccolo ritocco verso il basso dell'ingaggio da 6 a 5 milioni di euro, con l'aggiunta di generosi bonus. Scenario che Raiola potrebbe anche rifiutare, con il Milan che sembra comunque intenzionato a privarsi subito di Donnarumma solo in caso di offerta allettante per tutti, visto anche il desiderio dell'estremo difensore di proseguire l'avventura in rossonero. Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus seguono con attenzione gli scenari sull'estremo portiere classe '99.