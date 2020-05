CALCIOMERCATO JUVENTUS INETR CHIESA KULUSEVSKI / Via libera alla Juventus per Kulusevski, per poi piazzare il colpo Chiesa in estate.

Questo potrebbe essere stato il 'diabolico' piano diper sorpassare i bianconeri nella corsa al gioiello della

Calciomercato, Kulusevski frena Chiesa: vantaggio Inter sulla Juventus

La Juve ha portato a Torino Kulusevski (rimasto in prestito al Parma) per 44 milioni di euro, bonus compresi, spesa che potrebbe compromettere il trasferimento di Chiesa alla corte di Sarri come riporta 'Tuttosport'. Il club campione d’Italia, concentrato anche su altri obiettivi, potrebbe non avere a disposizione la liquidità necessaria per il talento della Nazionale, valutato almeno 60 milioni dalla Fiorentina che preferirebbe l’intera somma in conguaglio e accetterebbe solo profili di alto spessore come contropartite.

L'ingaggio di Kulusevski potrebbe così frenare l'offensiva della Juventus per Chiesa, consegnando una posizione di vantaggio all'Inter per accaparrarsi l'attaccante classe ’97, da tempo nel mirino di Marotta e Conte.

