CALCIOMERCATO JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND / Il Borussia Dortmund sembra rassegnarsi all'idea di perdere Jadon Sancho nella prossima sessione di mercato. Sul giocatore, accostato in Italia anche alla Juventus, c'è il pressing del Manchester United, pronto a investire molti soldi per portarlo in Premier League. Così, voglioso di sostituirlo con un giovane talento, il club tedesco, riporta 'Tuttosport', avrebbe messo gli occhi su 'Ansu' Fati Vieira, talento classe 2002 del Barcellona; clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il giocatore piacerebbe per la sua velocità e perché in grado di fare la differenza giocando da esterno puro, senza snaturare il modulo di gioco tanto caro al tecnico Lucien

