CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TELLES / Sorpasso, forse definitivo, del Paris Saint-Germain su Juventus e Inter per Alex Telles.

Stando al quotidiano portoghese 'O Jogo', il club campione di Francia avebbe accelerato per il terzino brasiliano e le trattative per il suo trasferimento alla corte di Tuchel sarebbero in fase avanzata.

Calciomercato Juventus e Inter, il PSG chiude per Telles

Telles rappresenta il primo obiettivo sulla lista del Dt dei parigini Leonardo per sostituire Kurzawa, che andrà in scadenza liberandosi a parametro zero in estate. Per il nazionale verdeoro, prima dello stop per il coronavirus autore di 8 reti e 5 assist stagionali, il PSG metterebbe sul piatto 25 milioni di euro: offerta ritenuta soddisfacente dal Porto, squadra con il quale il giocatore è legato da un contratto fino al 2021. Il Paris Saint-Germain è pronto a chiudere per Telles, brutte notizie per Juve e Inter.

