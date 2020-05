CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI TORINO SIRIGU BELOTTI / Chiusa l'esperienza alla Spal, Daniele Vagnati può presto firmare con il Torino, voglioso di cambiamenti dopo un'altra stagione deludente. L'obiettivo primario del nuovo dirigente, riporta 'Tuttosport', sarà quello di blindare con il rinnovo Sirigu e Belotti, i due pilastri della squadra seguiti da svariati club italiani e stranieri.

Entrambi, nei mesi scorsi, sono stati accostati a, le quali, in caso di doppio rinnovo, dovranno quindi guardare altrove per rinforzarsi; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Per il portiere bisogna quindi proseguire senza soste una trattativa già avviata, mentre per il bomber si dovrà prendere in mano un discorso intavolato da tempo e che potrebbe concretizzarsi con l'inserimento di alcuni bonus.

