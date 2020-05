CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR PJANIC SETIEN / Asse caldo tra Juventus e Barcellona, che discutono di un possibile scambio tra Pjanic e Arthur. In merito a questo scenario si è soffermato Quite Setien in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l'altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo. E un grande allenatore...".

Setien continua parlando di Pjanic: "È un altro ottimo giocatore, ma mi permetta una considerazione più generale legata al momento: oggi parlare di mercato è azzardato.

La stragrande maggioranza delle società dovrà riadattare i propri budget, il danno sofferto dal movimento è enorme e sarà necessaria una ristrutturazione profonda. Le grandi quantità di denaro che ultimamente si stavano pagando per i giocatori non saranno più plausibili, almeno a breve termine. Se i budget diminuiscono bisognerà adeguare anche gli stipendi, questa è la realtà"

Nessuna spesa folle per Neymar: "222 milioni? Non penso che ci sia qualcuno che possa spendere tanto. E i piccoli club hanno l'acqua alla gola. Tante società vivevano al limite e al primo scossone serio sono andate in crisi. Il calcio viveva a un ritmo fuori controllo. Un'ultima battuta su Fabian Ruiz, che Setien ha allenato al Betis, con il centrocampista del Napoli seguito da Barcellona e Real Madrid: "Un anno con lui mi è bastato per capire che aveva un potenziale enorme. L’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene, era a suo agio, dimostrando di essere già un giocatori di livello straordinario".