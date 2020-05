CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CASTROVILLI / Con giocate sopraffine, 2 assist e 3 gol nell'attuale stagione, Gaetano Castrovilli si è fatto notare come uno dei migliori centrocampisti di Serie A, attirando così le attenzioni di Juventus e Inter tra le altre. La volontà della Fiorentina, però, è quella di trattenerlo. Analizzando il suo momento e le prospettive future, quindi, Castrovilli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Stima di Commisso che vuole tenermi? E’ bellissimo, mi stimola a dare sempre di più. Ho sentito grandissimo appoggio fin dal primo giorno, da parte del presidente e della società: hanno creduto in me e lo si è capito anche dal prolungamento di contratto (2024) - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Ringrazio tutti, da Commisso ma senza dimenticare i direttori, Barone e Pradè, fino all’ultimo che ci lavora. Ora tocca a me ripagare la loro fiducia".

Castrovilli ha poi parlato del paragone con Antognoni: "Onere o onore? Entrambi. Vivendo Firenze, ho imparato perfettamente cosa rappresenta Antognoni per i fiorentini e per arrivare a quello che lui ha dato alla città c’è ancora tanta strada da fare. Avere un rapporto diretto, confrontarmi con lui mi motiva a crescere sempre di più. Sarebbe un sogno poter realizzare quello che lui ha fatto, con la maglia della Fiorentina e della Nazionale".

FUTURO - "Bandiera viola come vuole Vlahovic? Anche per me sarebbe un sogno - annuncia Castrovilli - L’ho detto anche parlando di Antognoni, mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto".

LA RIPRESA - "Ho talmente tanta voglia di calcio che sarei pronto a tutto. Siamo professionisti, dovremo stare attenti, ma con le giuste precauzioni e con allenamenti mirati potremo affrontare qualsiasi cosa".

