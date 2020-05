JUVENTUS RITORNO CRISTIANO RONALDO / In attesa di novità sull'eventuale ripresa del campionato, la Juventus non ha ancora richiamato in Italia i suoi calciatori. Tuttavia, dopo le voci sulla mancata volontà di tornare a Torino, qualcosa sembra cambiato nelle idee di Cristiano Ronaldo, che nelle prossime ore potrebbe calcare nuovamente il suolo italiano: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il Jet è pronto e, riporta 'Tuttosport', Cristiano Ronaldo dovrebbe sbarcare a Torino nelle prossime ore, avendo già programmato per oggi il suo rientro in Italia.

Muovendosi con l’aereo privato, però, il campione può cambiare idea abbastanza liberamente e anche all’ultimo minuto, ma, al massimo entro il week end dovrebbe riappropriarsi della sua villa sulle colline torinesi, all’interno della quale per i prossimi quattordici giorni dovrà rispettare il periodo di quarantena. Considerato in buone condizioni dopo gli allenamenti personalizzati svolti negli ultimi due mesi, il calciatore potrebe quindi presentarsi alla Continassa anche prima del 18 maggio, data prevista per la ripresa degli allenamenti.

