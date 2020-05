CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MESSI SETIEN / Lautaro Martinez è sempre al centro delle attenzioni del Barcellona, che ha individuato da tempo il 'Toro' come il partner ideale del connazionale Messi per l'attacco blaugrana. Sul talento dell'Inter si è espresso Quique Setien, allenatore dei club campione di Spagna: "Lautaro è un calciatore importante, un grandissimo giocatore il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori - sottolinea l'allenatore spagno a 'La Gazzetta dello Sport' - Piace a Messi? Bisognerà chiederlo a lui.

Per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenta un incentivo enorme".

Inter, Setien su Messi: "Non andrà via dal Barcellona"

Setien si sofferma poi sullo stesso numero dieci, nelle scorse settimane accostato anche all'Inter in caso di un clamoroso divorzio con il Barça: "Non sono preoccupato per il suo contratto perché non andrà via, non succederà. Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Certe cose succedono in club tanto grandi, è normale che ci siano conflitti. Ma si risolvono. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi. Bisogna fare di tutto perché Messi sia fiancheggiato al meglio così che il Barcellona possa continuare a vincere".

