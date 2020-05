DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / In un clima insolito, oggi l'Italia celebra la Festa dei lavoratori. Il paese si avvia verso la 'Fase 2', che darà restrizioni meno stringenti ai cittadini, i quali dovranno abituarsi a convivere ancora con il Coronavirus. Il mondo del calcio, intanto, vagliando ogni soluzione in campo, continua a spingere per la ripresa del campionato dopo le polemiche con il Ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

15.30 - Torna a parlare Tommasi, presidente dell'Assocalciatori: "Quello che più interessa a noi è di riuscire a mettere per iscritto il permesso ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili".

13.40 - La Serie A, riunitasi in una nuova assemblea di Lega, ribadisce: "Volontà unanime di concludere la stagione".

13.15 - Svolta in Emilia-Romagna: la nuova ordinanza firmata dal presidente Bonaccini permetterà gli allenamenti individuali di atleti professionisti anche nei centri sportivi. Spal, Bologna, Sassuolo e Parma in Serie A potranno quindi cominciare da subito ad allenarsi individualmente.

12.47 - Accordo De Laurentiis-De Luca: il Napoli torna ad allenarsi.

12.35 - Guido Silvestri, noto patologo nonché professore ordinario e capo dipartimento di Patologia all''Università Emory' di Atlanta e direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo 'Yerkes National Primate Research Center': "Si sta attenuando la patogenicità del virus. Il vaccino? Ci vorrà almeno un anno, nel frattempo sarà importante avere buoni farmaci antivirali, ed in questo senso ci sono dati promettenti relativi al farmaco Remdesivir

12.00 - Puntuale il bollettino giornaliero dallo 'Spallanzani' di Roma: "I pazienti positivi al Covid-19 sono in totale 95. Di questi, 16 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono questa mattina 386".

11.15 - La pandemia da coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, cioè fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia: è la previsione del 'Center for infectious disease research and policy' dell'Università del Minnesota, che sottolinea anche come un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi.

10.05 - Tra emergenza coronavirus e 1° maggio: il messaggio del Premier Conte su Facebook.

9.10 - Come riporta 'Rai News 24', l'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia.

7.35 - In occasione della Festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il suo discorso: "La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione Europea".

7.30 - Ieri è stato emanato il nuovo bollettino italiano: sono stati 285 i nuovi deceduti per un totale di 27.967 morti, mentre è incoraggiante il numero relativo ai guariti che si attesta su +4693 ore per un totale di 75.945 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 101.551.