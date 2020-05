DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / In un clima insolito, oggi l'Italia celebra la Festa dei lavoratori. Il paese si avvia verso la 'Fase 2', che darà restrizioni meno stringenti ai cittadini, i quali dovranno abituarsi a convivere ancora con il Coronavirus.

Il mondo del calcio, intanto, vagliando ogni soluzione in campo, continua a spingere per la ripresa del campionato dopo le polemiche con il Ministro per lo sport, Vincenzo clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

10.05 - Tra emergenza coronavirus e 1° maggio: il messaggio del Premier Conte su Facebook.

9.10 - Come riporta 'Rai News 24', l'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia.

7.35 - In occasione della Festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il suo discorso: "La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione Europea".

7.30 - Ieri è stato emanato il nuovo bollettino italiano: sono stati 285 i nuovi deceduti per un totale di 27.967 morti, mentre è incoraggiante il numero relativo ai guariti che si attesta su +4693 ore per un totale di 75.945 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 101.551.