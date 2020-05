DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / In un clima insolito, oggi l'Italia celebra la Festa dei lavoratori. Il paese si avvia verso la 'Fase 2', che darà restrizioni meno stringenti ai cittadini, i quali dovranno abituarsi a convivere ancora con il Coronavirus. Il mondo del calcio, intanto, vagliando ogni soluzione in campo, continua a spingere per la ripresa del campionato dopo le polemiche con il Ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

12.00 - Puntuale il bollettino giornaliero dallo 'Spallanzani' di Roma: "I pazienti positivi al Covid-19 sono in totale 95.

Di questi, 16 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono questa mattina 386".

11.15 - La pandemia da coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, cioè fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia: è la previsione del 'Center for infectious disease research and policy' dell'Università del Minnesota, che sottolinea anche come un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi.

10.05 - Tra emergenza coronavirus e 1° maggio: il messaggio del Premier Conte su Facebook.

9.10 - Come riporta 'Rai News 24', l'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia.

7.35 - In occasione della Festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il suo discorso: "La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione Europea".

7.30 - Ieri è stato emanato il nuovo bollettino italiano: sono stati 285 i nuovi deceduti per un totale di 27.967 morti, mentre è incoraggiante il numero relativo ai guariti che si attesta su +4693 ore per un totale di 75.945 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 101.551.