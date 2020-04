EUROPA LEAGUE UEFA CORONAVIRUS / La Uefa continua a spingere perché i campionati nazionali vadano avanti ma si prepara anche ad eventuali altri stop dopo quelli di Belgio, Olanda e Francia. Da indicazioni date nelle settimane passate, in caso di sospensione definitiva dei tornei, per i piazzamenti validi per le coppe europee dovranno prevalere i meriti sportivi acquisiti sul campo: il problema si pone nel momento in cui non potranno essere chiuse le coppe nazionali che assegnano un posto in Europa League. In questo caso a qualificarsi sarà la prima esclusa in base alla classifica del torneo.

Lo ha spiegato la stessa Uefa alla Federcalcio spagnola che avrebbe voluto assegnare il posto alla finalista dellanon qualificata ad una competizione Uefa (l'che è in finale con la, attualmente quarta). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per l'Uefa però tale assegnazione non sarebbe valida: l'indicazione arrivata è quella di assegnare l'ultimo posto utile alla squadra meglio piazzata in classifica tra quelle fuori dalle coppe. Una indicazione che vale anche in Serie A.