CORONAVIRUS BORIS JOHNSON CONFERENZA INGHILTERRA / Boris Johnson torna a parlare per la prima volta dopo la malattia e il suo rientro all'attività.

In conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione coronavirus ine l'eventuale ripartenza, che sembra però ancora lontana. "Abbiamo superato per la prima volta il picco dei contagi e ora siamo entrati nella fase discendente, ma è cruciale evitare un'altra ondata e per questo dobbiamo centellinare i prossimi passi", ha detto Johnson.

Ieri in Inghilterra sono stati effettuati 81mila tamponi e sono stati almeno 6000 i nuovi contagi e più di 600 deceduti: come riporta 'The Guardian', finché non si scenderà sotto i 5000 difficilmente il governo revocherà il lockdown. Il primo ministro inglese, però, rivela: "La prossima settimana presenteremo un piano per la ripresa che comprende anche la riapertura di scuole e altre attività, una fase 2, ma solo quando ci saranno le condizioni sanitarie". In particolare verranno annunciate le misure per l'allenamento del lockdown e il riavvio dell'economia, ma la prossima settimana sarà cruciale per stabilirne i tempi. "Io sono stato fortunato, sono stato assistito molto bene, ma altri sono stati sfortunati e dobbiamo minimizzare le sofferenze del paese", le parole di Johnson.