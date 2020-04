RIPRESA PORTOGALLO CAMPIONATO / Se la Francia ha chiuso i battenti del calcio, le altre federazioni principali d'Europa stanno discutendo sul ritorno in campo. Così è per l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra e la Germania. Anche il Portogallo è pronto a ricominciare, come ha reso noto il premier Antonio Costa, che ha spiegato il piano per il ritorno alla normalità.

Simile all'Italia il provvedimento preso sugli allenamenti: da lunedì sono consentiti quelli degli sport individuali come golf e tennis, anche se gli spogliatoi resteranno chiusi.

Per quanto riguarda la Primeira Liga, il massimo campionato portoghese di calcio, infatti, "potrà riprendere per giocare le ultime dieci partite previste dalla competizione, che era stata sospesa il 12 marzo, a partire dal prossimo 30 maggio, anche se a porte chiuse e se il ministero della salute concederà l'approvazione". Come si legge su 'Record', infatti, il ritorno in campo è ancora subordinato a determinate valutazioni e allo scoglio dell'approvazione del protocollo sanitario. Lo stesso vale per la Coppa di Portogallo, in palio tra Porto e Benfica nella finale originariamente in programma il 24 maggio. Ben diverso, però, per la serie B, la Liga 2, per cui "non ci sono le condizioni per andare avanti”.