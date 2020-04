CALCIOMERCATO INTER AGUERO MESSI / E' il sogno che ogni tanto torna ad animare il sonno dei tifosi dell'Inter: Lionel Messi in nerazzurro è un ritornello che riappare ogni tanto tra le voci del fantamercato.

Di reale però c'è il legame tra la Pulce e ildel quale parla anche il Kun, compagno in Nazionale del numero 10 blaugrana. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per l'attaccante del Manchester City, intervistato da 'Mega tv', Messi resterà ancora al Barça: "E' una leggenda del club, un giocatore simbolo dei i blaugrana. E' rimasto in una società dove sono passati molti calciatori. Negli anni scorsi ha avuto l'occasione di cambiare squadra: alla fine ha sempre deciso di restare. E' felice al Barcellona e non se ne andrà: un suo addio ci sarà soltanto in caso di catastrofi. E non credo sia questo il caso". Niente Inter quindi per Messi, almeno questo è quello che pensa Sergio Aguero