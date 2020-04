Milan, che attacco a Ibrahimovic: "È andato via perché non è un buon compagno di squadra"

MILAN IBRAHIMOVIC INSUA LOS ANGELES GALAXY / Stilettata ad Ibrahimovic. Il campione del Milan è riconosciuto universalmente come uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, soprattutto grazie alla sua mentalità vincente che gli ha permesso di sollevare parecchi titoli.

Non tutti, però, sono della stessa idea soprattutto per uanto riguarda il suo comportamento fuori dal campo.

LEGGI ANCHE >>>>Milan, mossa anti-Barcellona per Romagnoli

Il suo ex compagno di squadra ai tempi dei Los Angeles Galaxy, Emiliano Insua, ha parlato dello svedese a 'Club947': "Non lo conosco come persona, ma mi hanno parlato della sua strana personalità. Quandosono arrivato mi hanno raccontato cose private e ovviamente è meglio che io le tenga per me". L'argentino non risparmia la frecciata agli indirizzi del bomber del Milan: "Posso dire però che non era un buon compagno di squadra ed è andato via per questo motivo. Certo è un grandissimo calciatore, ma non altrettanto come compagno di squadra".