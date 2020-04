Juventus, frecciata di Emre Can a Sarri

JUVENTUS EMRE CAN SARRI BORUSSIA DORTMUND / Emre Can archivia i sei mesi difficili nella Juventus di Maurizio Sarri: lo fa mandando una frecciata all'allenatore bianconero in alcune dichiarazioni riportate da 'goal.com': "Qui al Borussia Dortmund tutto è andato bene sin dalle prime settimane: mi sono sentito a casa dopo sei mesi difficili".

Chiaro il riferimento all'ultimo periodo alla Juventus con il passato bianconero che torna anche nelle successive parole del centrocampista tedesco: "A Dortmund mi sono finalmente sentito nuovamente un giocatore importante: nello spogliatoio sono stato accolto alla grande. L'inizio è stato decisamente positivo: mi hanno acquistato per aggiungere esperienza e personalità. Credo di aver dimostrato di possedere queste qualità in questo mesi. La cosa più importante per me è sempre quelle di potermi mettere al servizio della squadra: qui credo di esserci riuscito".