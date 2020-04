Calciomercato, UFFICIALE Spal: risoluzione con Vagnati, sarà il nuovo ds del Torino

CALCIOMERCATO SPAL VAGNATI RISOLUZIONE TORINO / Cambiamenti importanti all'orizzonte nel calciomercato dei direttori sportivi. Oggi la Spal ha annunciato la risoluzione del contratto tra la società e il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati. Il club ferrarese ha reso nota la decisione con un comunicato ufficiale sul proprio sito: un addio pesante, soprattutto considerando un'avventura durata ben 7 anni dopo la carriera da calciatore.

"La società S.P.A.L.

srl è orgogliosa di aver conosciuto e lavorato con Davide, che attraverso i rapporti umani costruiti, la passione, le motivazioni e l’armonia ha saputo creare all’interno di tutte le componenti societarie e sportive un gruppo unito e innamorato dei colori biancazzurri", sottolinea il club. Per l'ormai ex Spal si aprono dunque nuovi scenari, con un futuro che sembrava essere a tinte blucerchiate, quelle della. Come riporta 'Sky Sport', però, la sua carriera dovrebbe ripartire nei prossimi giorni dalcome direttore sportivo. Attualmente la società granata ha affidato il ruolo adopo l'addio di, che però ha molti altri compiti all'interno della società.