PARIS SAINT-GERMAIN ICARDI INTER JUVENTUS / Il Paris Saint-Germain è campione di Francia, non senza polemiche: dopo lo stop al campionato francese, il club parigino è stato proclamato vincitore della Ligue 1 2019/2020 considerato che al momento della sospensione era abbondantemente primo in classifica.

Un successo a tavolino e sicuramente insolito che a Parigi hanno voluto comunque festeggiare: oltre alle celebrazioni sui canali social del club, anche Mauroha voluto celebrare il suo primo titolo con una foto pubblicata su Instagram. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un'immagine di una sua esultanza con la foto del Psg e la scritta 'Campioni di Francia', tanto basta per far scatenare il duello tra tifosi dell'Inter e quelli della Juventus. I primi criticano l'argentino per aver esultato per la vittoria del campionato: "Hai il coraggio di pubblicare anche la foto?" si domanda uno, ed un altro va diritto al sodo e attaccano "Ridicolo".

Dall'altra parte i tifosi bianconeri si schierano a difesa di Icardi: "Stranamente lasci l'Inter e cominci a vincere. Ti aspettiamo a Torino" profetizza uno dei sostenitori della Juventus.