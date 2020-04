SERIE A RIPRESA CAMPIONATO CLASSIFICA / Continua a regnare grande incertezza sul campionato di Serie A e la possibile ripresa. Per il 18 maggio è fissato il ritorno agli allenamenti per gli sport collettivi, ma come ha sottolineato anche il ministro dello Sport Spadafora questo non significa automaticamente che ripartirà la stagione calcistica in Italia. Per le ultime notizie sul calciomercato e non solo ---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>>Coronavirus, caos Ligue 1 ed Eredivisie: club pronti al tribunale

Coronavirus, il piano B della Serie A: date e classifica in caso di stop definitivo

I vertici del calcio proveranno in tutti i modi ad ottenere l'ok, ma l'ultima parola spetterà chiaramente al governo. Per questo si sta in ogni caso pensando anche a un piano B che prevede un eventuale stop definitivo al campionato.

Come riporta 'Sky Sport', laintanto sta lavorando come se ci fossero già gli allenamenti e studia le varie soluzioni in caso di annullamento. In primis ci sarebbero comunque le promozioni dalla Serie B alla Serie A, in ogni caso tre:e una terza da assegnare. Per quanto riguarda le retrocessioni dalla A alla B, invece, si andrebbe verso una possibile cristallizzazione con le ultime tre classificate al momento dello stop che andrebbero in cadetteria, attualmente

LEGGI ANCHE >>>>Liga, ok definitivo ad allenamenti individuali e tamponi dal 4 maggio

Dunque, sarebbe da escludere un campionato 2020/21 a 22 squadre. Un'altra possibile grande novità, però, è rappresentata dall'ipotesi che si possa recuperare la stagione 2019/2020 anche oltre il 2 agosto, termine ultimo già fissato dalla Figc. In questo modo si giocherebbe ad agosto in contemporanea con i tornei europei, che non costituirebbero comunque un ostacolo per il campionato italiano.