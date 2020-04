Liga, ok definitivo ad allenamenti individuali e tamponi dal 4 maggio

LIGA ALLENAMENTI RTORNO 4 MAGGIO / La Liga prova a ripartire. Il Consiglio Superiore dello Sport ha dato il via libera al ritorno agli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio.

Quest'oggi c'è stata la riunione della Task Force che si occupa della promozione dello sport e che monitora l'impatto del coronavirus sullo sport in

Come riporta il 'Mundo Deportivo', il Consiglio "ha convalidato l'intero protocollo sanitario inviato al dipartimento presieduto dal ministro Salvador Illa la scorsa settimana". Il protocollo non è ancora pubblico, ma lo sarà presto dal momento che bisognerà adattare il suo contenuto alle nuove disposizioni ministeriali in vista della 'fase 0' previste in questi giorni. Contestualmente viene consentito ai medici di eseguire i test diagnostici di rilevazione del Covid-19. I giocatori verranno sottoposti ai tamponi e - nel rispetto delle disposizioni della autorità - solo dopo le squadre potranno tornare ad allenarsi insieme.