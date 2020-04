CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO CONTRATTO / Niente attivazione della clausola per liberarsi: Gennaro Gattuso vuole continuare la sua avventura al Napoli e la società - al momento - è della stessa opinione. Si va avanti insieme visto che oggi, 30 aprile, era l'ultimo giorno utile per l'allenatore per svincolarsi dal club partenopeo.

Scelta fatta da parte del tecnico calabrese e ora la palla passa alla società che può sciogliere il contratto attraverso un'altra clausola in scadenza a giugno. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il presidente De Laurentiis è intenzionato però ad andare avanti anche se le parti dovranno incontrarsi per risolvere alcuni aspetti: c'è l'ingaggio che Gattuso potrebbe voler ritoccare verso l'alto e c'è da discutere della durata. Poi c'è l'aspetto più tecnico: che squadra si presenterà ai nastri di partenza il prossimo campionato? La cessione di alcuni big è quasi scontata, considerato che la società - salvo sorprese - perderà gli introiti della prossima Champions League. Tra i partenti ci sono Allan, quasi sicuramente Koulibaly, probabilmente Milik; poi c'è la corte spagnola per Fabian Ruiz e i contratti in scadenza di Callejon e Mertens.