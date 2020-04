Coronavirus, ripartenza Bundesliga: decisione rinviata

CORONAVIRUS BUNDESLIGA GERMANIA / In Italia così come all'estero si lavora sull'eventuale ripartenza del mondo del calcio in piena emergenza Coronavirus. In Germania in particolar modo, le alte cariche del pallone speravano di riprendere il campionato già prossimamente ma arriva l'ennesima frenata. Il mondo del calcio teutonico ha infatti iniziato a prepararsi per il riavvio della stagione giovedì con test a livello nazionale, ma la strada è ancora lunga. Dopo le consultazioni della cancelliera Angela Merkel con i primi ministri, i 36 club professionisti sono stati rimandati per il prossimo mercoledì. Dopo le consultazioni della cancelliera Angela Merkel con i primi ministri, i 36 club professionisti sono stati rimandati ad una decisione per il prossimo mercoledì.

È stato dunque esaminato il protocollo di igiene e sicurezza illustrato dalla Lega la settimana scorsa, ma la decisione è stata rimandata a mercoledì prossimo, quando si terrà la riunione dei ministri il 6 maggio. Il DFL dal canto suo intende portare a compimento le nove partite rimaste in Bundesliga e quelle di seconda divisione nel migliore dei casi entro il 30 giugno. La cancelliera Merkel in merito ha affermato: "poi prenderemo una decisione chiara per quanto riguarda l’attività sportiva". Discorso rinviato dunque con buona pace del calcio tedesco che sperava di riprendere il 9 maggio.

