CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC BARCELLONA VILLARREAL / Il destino di Ivan sembra sempre più lontano dal, con diverse squadre avvicinate al profilo del centrocampista croato, non più centrale nel progetto blaugrana e con il contratto in scadenza 2021. In Italia è stato recentemente accostato soprattutto a oltre alla solita, in virtù dei rapporti di mercato che potrebbero intrecciare il destino di Lautaro a quello del Barça. A far gola è la situazione contrattuale dell'ex Siviglia che ad un anno dalla scadenza naturale potrebbe rivelarsi un affare dal punto di vista economico e tecnico. A gennaio inoltre Rakitic sembrava poter diventare protagonista di uno scambio con la Juventus ma alla fine non è stato raggiunto un accordo tra i club.

Le italiane non sono però di certo le uniche compagini accostate al croato del Barcellona che oltre al Siviglia avrebbe una nuova pretendente. Il Villarreal apre le porte a Ivan Rakitic per bocca del presidente Fernando Roig che a 'Cadena Cope' ha dichiarato: "Mi piace il messaggio dato da Rakitic e mi piace anche come calciatore. Se il prossimo anno vuole venire al Villarreal, noi siamo qui".

