CALCIOMERCATO MILAN GUEYE LE HAVRE WATFORD / Soltanto ieri il Watford aveva ufficializzato l'arrivo di Pape Gueye, centrocampista francese del Le Havre classe 1999 in scadenza di contratto. Sul mediano di origini senegalesi si era mosso anche il Milan, ma il Watford pareva aver anticipato tutti.

Pierre-Henri Bovis, procuratore del ragazzo, ha parlato a 'The Athletic' sottolineando come l'affare non sia affatto definito: "Nulla ancora è stato approvato. Abbiamo un cosiddetto accordo orale con il Watford da gennaio, ma stiamo nel frattempo cercando di risolvere alcuni problemi. Le circostanze sono molto strane. Il comunicato del Watford per noi non cambia nulla. Non sappiamo ancora dove andrà Pape. Può essere in Inghilterra, ma anche in Italia, Germania o restare in Francia". Parole che lasciano speranza dunque al Milan. Al centro della disputa c'è dunque un accordo formale stipulato a gennaio, raggiunto però con quello che era il vecchio agente del giocatore.