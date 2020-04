CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA ARSENAL / L'avventura al Milan di Giacomo Bonaventura sembra ormai giunta alle battute conclusive. Il contratto del polivalente centrocampista rossonero scadrà a fine giugno e il suo cartellini fa già gola a diverse squadre.

L'ultima pretendente arriva addirittura dalla Premier League, come confermato da 'The Sun' che evidenzia come l'ex atalantino sia finito nella lista della spesa dell'Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Sembra infatti che l’allenatore dei 'Gunners', Mikel Arteta stia guardando con estremo interesse alla lunga lista dei futuri parametri zero tra cui spiccano anche elementi come Cavani, Willian e Vertonghen. In Italia inoltre Bonaventura è osservato speciale di Atalanta, Torino, Roma, Fiorentina e Napoli.

