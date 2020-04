Milan, maggiore chiarezza sulla ripresa: il pensiero di Pioli

CORONAVIRUS MILAN PIOLI / Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in diretta Instagram con 'Gigroup Italia', parlando del momento attuale della sosta forzata del calcio per l'emergenza Coronavirus: "Capisco la difficoltà del momento. Sapere quando e se ci sarà la ripresa sarebbe un modo più giusto anche per programmare il nostro lavoro. Sarebbe meglio avere date più precise. Il nostro compito in questo momento è particolare e straordinario, cerchiamo di tenere alta la motivazione, la concentrazione cercando di restare in contatto tutti i giorni con la speranza di poter quanto prima riprendere. Con tutto il tempo che abbiamo a disposizione, sto vedendo tantissime partite.

Rivedendole mi sto rendendo conto sempre di più che calcio è veramente cambiato tantissimo".

Pioli ha quindi parlato della gestione del talento: "Il grande talento rende facile ciò che per tutti gli altri appare difficile. Apprezzo enormemente Roger Federer, è nato con quel talento ma poi ha saputo forgiarlo con l’allenamento diventando forse il più grande tennista di sempre. Credo che la passione, la voglia di migliorarsi sia la caratteristica più importante. Per attirare un talento serve saper instaurare in lui la predisposizione al lavoro, la voglia di essere i migliori al mondo. Ibra e Klose, due giocatori che ho allenato, vivono in funzione del calcio e del loro lavoro; l’allenatore deve essere bravo a stimolarli mettendo davanti a loro sempre nuove sfide".

Infine Pioli lancia un augurio in questo momento difficile: "Ciò che faccio mi piace tanto. Spero che tutti possano tornare alla normalità che spesso dai sempre per scontato".