CORONAVIRUS BORRELLI / Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha illustrato in conferenza i numeri della pandemia del Coronavirus relativamente ad oggi, 30 aprile. "Registriamo il numero più alto di guariti, un totale di 75945. Calano le persone positive, 3106 in meno rispetto a ieri. Di questi 18149 sono ricoverati con sintomi. La maggior parte delle persone affette da Covid è in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. 285 nuovi deceduti oggi. Ci avviamo verso una nuova fase, abbiamo deciso di interrompere la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Non mancheremo di fornire aggiornamenti costanti.

Voglio però sottolineare l'impegno della Protezione Civile. Le forze armate sono state impegnate pesantemente e sono state preziose per il loro supporto di logistica e alle strutture ospedaliere nella realizzazione di ospedali da campo. Grazie anche alle associazioni di volontariato e alle associazioni internazionali per la realizzazioni di ospedali da campo. Altra attività importante è stata la Centrale Remota di Soccorso Sanitario, con 38 pazienti accolti in Germania. Grazie al governo tedesco. Grazie anche ai paesi europei ed extraeuropei per il supporto, con l'invio di medici e materiali sanitari. Su due distinti conti correnti sono stati raccolti in uno oltre 142 milioni di euro e in un altro oltre 6 milioni di euro".