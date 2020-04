CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI NIZZA / Malang Sarr è certamente uno dei più interessanti prospetti difensivi del panorama francese. Classe 1999, il centrale di origini senegalesi è ormai da tempo un punto fermo del Nizza. Il futuro del difensore mancino però sembra essere sempre più lontano dalla Costa Azzurra.

Lo ha riferito lo stesso giocatore, il cui contratto con il club rossonero scade il prossimo 30 giugno. Per le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

Sarr ha infatti parlato a 'Telefoot', sottolineando le proprie intenzioni: "Per il momento non ho deciso di rinnovare il mio contratto con il Nizza. Non ho preferenze per quanto riguarda il futuro. Il campionato tedesco è di ottimo livello, ma ci sono squadre importanti anche in Francia e Spagna". Niente parole in merito all'Italia, ma tra le pretendenti al giocatore, tempo fa accostato al Milan, c'è soprattutto il Napoli. Gli azzurri, che stanno pensando al giovane transalpino per rafforzare la difesa, dovranno sfidare la concorrenza, tra le altre, di Borussia Dortmund e Lipsia.