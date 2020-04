JUVENTUS DAMASCELLI DYBALA / "Gestione da commediante". A 'Radio Radio' Tony Damascelli va all'attacco della Juventus a proposito della conduzione comunicativa del club bianconero in merito alle notizie riguardanti Dybala e la sua ancora positività al coronavirus. Notizia che, appunto, è stata smentita dalla fidanzata del numero 10 argentino, Oriana Sabatini, anziché dalla società presieduta da Andrea Agnelli come tutti si aspettavano.

"La comunicazione - aggiunge, per l'appunto, il giornalista - è stata affidata alla compagna dell'attaccante".

Oriana ha smentito in modo categorico la nuova positività di Dybala ai microfoni di 'Canal 9': "Paulo non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare - le sue parole - Non sappiamo da dove siano arrivate queste notizie, da noi non sono uscite. Così come abbiamo parlato della nostra positività, vi racconteremo anche della negatività. A me è risultato negativo - ha aggiunto in conclusione - ma non siamo ancora sicuri al cento per cento. Siamo in attesa come tutti gli altri, parleremo quando avremo delle certezze".

Chiudendo con Damascelli, si è così espresso sulla ripresa della Serie A: "Penso che il campionato ripartirà e credo che Gravina vincerà questa battaglia con il Governo".

