Calciomercato Lazio, l'annuncio di Caicedo sul futuro!

p>CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO INZAGHI/ Intervistato ai microfoni di 'Lazio Style Radio', Felipe, attaccante della squadra biancoceleste, ha parlato del suo rapporto con il mister, Simone, e del suo futuro nella capitale: "Il nostro allenatore ora è il migliore che ci sia in Italia e lo sarà ancora per diverso tempo. E' stato il primo a darmi tutta la fiducia di cui avevo bisogno ed ho un bellissimo rapporto con lui, devo ringraziarlo ed insieme anche tutto lo staff. Per il futuro dobbiamo ancora continuare a vincere insieme".