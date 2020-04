CORONAVIRUS BRUSAFERRO / "La curva continua a decrescere come numero di casi e vediamo anche una decrescita in tutte le regioni. Rispetto agli inizi di aprile il numero di regioni con casi limitati sta aumentando". Si è aperto così il nuovo punto stampa sull'emergenza Coronavirus del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

"La stima dell'indice di contagiosità Rt in tutte le regioni è sotto l'1, anche considerato il 'range' che utilizziamo per la stima. Qesto è un dato molto positivo - prosegue - e conseguenza delle misure adottate nel nostro Paese e dell'adesione dei cittadini a queste misure. Sulle: "Si sono ridotte: ora sono in zona rossa 74 comuni in 7 regioni. E sono la testimonianza a livello locale della capacità di individuare i focolai e di intervenire per contenerli".

Brusaferro si è anche soffermato sui numeri del contagio: "Ad oggi si può essere infettato il 3-4 percento della popolazione, cioè 4 milioni, quindi i positivi in grado di trasmettere l'infezione devono essere moltiplicati per 10 o 20, sono numeri molto più grandi".