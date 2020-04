Brescia, affare Balotelli | Annuncio del presidente

CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI - Nemo propheta in patria. Mario Balotelli non è riuscito a dimostrare il suo valore nella 'sua' Brescia e, a prescindere da se e come finirà la stagione con l'eventuale retrocessione in Serie B, la sua avventura con le 'Rondinelle' dovrebbe giungere al capolinea dopo una sola stagione.

Possibile futuro lontano dall'Italia e anche dall'Europa, con ilche vorrebbe portarlo in Brasile. Il presidente dei 'Bacalhau' Luiz Roberto Leven, hai microfoni di 'Espn', rivela che dovrà fare i conti con un altro club carioca: "Ilha provato a prendere Balotelli l'anno scorso e non c'è riusciuto, adesso ci sta provando di nuovo. Penso che un calciatore di quel livello attiri molte squadre in giro per il mondo".