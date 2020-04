CORONAVIRUS SPADAFORA CONTE / Vincenzo Spadafora finisce 'nel mirino' del Premier Conte. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Presidente del Consiglio sarebbe insoddisfatto dell'operato del Ministro dello Sport sulla ripresa della Serie A e del calcio in generale.

Secondo il Premier, riferisce il quotidiano, l'atteggiamento di Spadafora è eccessivamente negativo nei confronti del mondo del calcio e in contrasto con l'apertura dello stesso Conte in conferenza sulla ripresa degli allenamenti di squadra dal prossimo. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Il calcio resta in attesa del Governo.

