RIPRESA SERIE A CONTE INTER / Tra decreti, dichiarazioni ufficiali, botta e risposta e supposizioni, il possibile stop definitivo al campionato resta uno degli argomenti più caldi del momento. Lo scorso 26 aprile, il ministro Spadafora ha svelato il mancato ok della commissione medica al protocollo studiato dalla Figc, spiegando così il rinvio al ritorno agli allenamenti per gli sport collettivi al 18 maggio. Uno scenario che da più parti è stato interpretato come un ulteriore segnale verso la fine anticipata della stagione di Serie A in seguito all'emergenza Coronavirus.

Una posizione che, secondo 'La Repubblica', sarebbe condivisa anche da diversi club italiani.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spadafora alza la voce: "Accordo o chiudiamo il calcio"

LEGGI ANCHE >>> Gravina: "Mai stop al campionato! Sarebbe la morte del calcio"

Il quotidiano analizza in particolare la situazione di Atalanta e Inter. Entrambe le squadre preferirebbero a questo punto concentrarsi esclusivamente sulle competizioni europee, dichiarandosi contrarie alla ripresa del campionato. Una decisione che, per quanto riguarda i nerazzurri di Milano, sarebbe arrivata su input di Conte, pronto a puntare tutto sull'Europa League.