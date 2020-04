Lazio, Caicedo: "Formello sicura. Inzaghi il migliore"

LAZIO CAICEDO INZAGHI - "Il calcio è un motore importante per la gente: io mi alleno bene a casa, ma non è come stare a Formello dove possiamo lavorare in sicurezza. Questo aspetto è difficile da capire per noi, ma ci vogliamo far provare pronti". Pensieri e parole di Felipe Caicedo.

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della, il centravanti ecuadoriano ha elogiato il tecnico ed i compagni di squadra: "Ho un ottimo rapporto con mister: è il miglior allenatore in Italia, mi ha sempre dimostrato grande fiducia e lo ringrazio per tutto. In attacco stiamo facendo benissimo quest'anno:è letale in profondità, mentreè letale nell'uno contro uno".