Allegri, Spalletti e non solo | Il Coronavirus blocca gli allenatori!

CALCIOMERCATO ALLEGRI SPALLETTI PANCHINE SERIE A CORONAVIRUS/ Oltre a bloccare il presente del calcio italiano, europeo e non solo, l'emergenza Coronavirus ha stravolto anche i piani per il futuro delle grandi e piccole società del Vecchio Continente, quindi anche i possibili avvicendamenti in panchina. Sono infatti molti i grandi allenatori ancora fermi che, basti pensare ad alcuni big come Luciano Spalletti o Massimiliano Allegri, soltanto per citare i nostri tecnici tricolore. Quale sarà la prossima squadra di questi grandi allenatori? Ecco un'analisi completa di Calciomercato.it dei possibili scenari in panchina per alcuni dei mister più famosi. Da Allegri a Spalletti: il Coronavirus blocca gli allenatori.

Da Massimiliano Allegri a Luciano Spalletti: il punto sui big italiani

I tecnici più discussi del nostro calcio ed attualmente fermi, anche a causa dell'emergenza Coronavirus, sono di certo Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il primo, sospeso dall'incarico all'Inter per lasciare il posto ad Antonio Conte, in questa stagione non ha guidato alcuna squadra nonostante il forte interessamento del Milan dopo l'esonero di Marco Giampaolo. I rossoneri restano una possibilità percorribile per il tecnico di Certaldo, designato come una delle alternative a Ralph Rangnick, eclettico allenatore tedesco nel mirino di Ivan Gazidis. Da non sottovalutare anche le due ipotesi Fiorentina e Roma: Commisso vorrebbe accelerare nel progetto di crescita della sua viola, mentre diversi grandi ex giallorossi si sono pronunciati su uno Spalletti ter recentemente.

Discorso simile per Massimiliano Allegri. L'allenatore, anch'egli toscano, ha lasciato la Juventus al termine del suo contratto ed è ancora senza una squadra da guidare. Nei mesi scorsi, il livornese è stato accostato a diverse grandi società del panorama europeo. Dal Bayern Monaco post Kovac, passando per il PSG ed il Manchester United.

Inoltre, è stata avanzata anche la possibilità di un ritorno alla Vecchia Signora, un'eventualità comunque remota. Per il futuro invece, c'è all'orizzonte l'ipotesi Newcastle . I Magpies, pronti a cambiare proprietà ed ambizioni, potrebbero puntare proprio su Allegri per un nuovo corso di vittorie.

Fra gli altri allenatori italiani ancora fermi, spiccano i nomi di Marco Giampaolo, Vincenzo Montella ed Eusebio Di Francesco. Tutti e tre sono stati esonerati nell'arco di questa stagione e, prima che essa si concluda, potrebbero guidare un club di prima divisione soltanto all'estero. In vista della prossima annata invece, sono diverse le possibilità di riscatto per tre grandi nomi un po' accantonati dal calcio nostrano.

Calciomercato, non solo italiani | I grandi allenatori esteri senza squadra

Il futuro non è in bilico però soltanto per gli allenatori italiani, sono infatti molti i big esteri senza attualmente un club. A partire da Mauricio Pochettino, manager argentino ex finalista di Champions League con il Tottenham. Il sudamericano è stato accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi, ma anche per lui stanno crescendo le quotazioni in merito all'ipotesi Newcastle, secondo i media inglesi addirittura, sarebbe addirittura in pole. Attenzione anche alle situazioni di Unai Emery ed Ernesto Valverde. Il primo, esonerato dall'Arsenal ora di Mikel Arteta, è uno dei nomi sulla short list di Gazidis per il Milan. Il secondo invece, dopo l'addio al Barcellona, non è stato ancora concretamente accostato a nessun club.

Restano ancora in bilico i destini di tanti tecnici esteri: Niko Kovac, Manuel Pellegrini, Marco Silva e Marcelino soltanto per citarne alcuni. Questi grandi allenatori sono ancora fermi e, l'emergenza Coronavirus e la grande incertezza legati agli aspetti tecnici ed economici delle società, potrebbe prolungare la loro attesa ancora per mesi.