Calciomercato Juventus, contatti con Neuer | Offerta pronta

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEUER - Nonostante il recente rinnovo del contratto di Szczesny, la Juventus potrebbe tornare sul mercato in estate per prendere un altro portiere. Da tempo i bianconeri vigilano sulla situazione di Manuel Neuer: l'estremo difensore della Nazionale tedesca è in scadenza di contratto nel 2021 con il Bayern Monaco e le trattative per il rinnovo finora non hanno portato ad un accordo.

Peraltro i campioni di Germania si sono già assicurati Nubel tra i pali per la prossima stagione. Secondo il sito 'todofichajes.com', la Juve avrebbe avuto dei contatti con Neuer ed il suo entourage ed avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni da presentare al Bayern.

