p>CALCIOMERCATO LAZIO DENDONCKER / Considerando anche il rischio di un addio pesante a centrocampo come può essere quello di Sergej, sempre corteggiatissimo dai top club europei, laè tra le società più attive in fase di scouting e valutazione dei possibili rinforzi in vista della prossima sessione di mercato.Tanti nomi sul taccuino del Ds Igli, con un vecchio pallino che torna a far gola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si tratta di Leander Dendoncker, belga classe '95 di quasi 190 centimetri di proprietà del Wolverhampton. Acquistato due anni fa in un'operazione complessiva da circa 18 milioni di euro, in questa stagione il centrocampista è esploso, disimpegnandosi in diversi ruoli tra cui il difensore centrale senza mai calare di rendimento, riaccendendo l'interesse del direttore sportivo biancoceleste che lo segue fin dai tempi delle giovanili con l'Anderlecht secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Il nodo è il prezzo, visto che la valutazione sarebbe ora schizzata fino a quota 40 milioni di euro che, però, potrebbero essere trattati attorno ai 25-30 milioni. Anche se con caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic-Savic, Dendoncker sarebbe un colpo molto importante per la Lazio che lo studia.