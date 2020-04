CORONAVORUS PREMIER CONTE / Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera dei Deputati per un'informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche. Tensione in aula prima dell'intervento sull'utilizzo della mascherina da parte del capo del Consiglio. Queste le parole di Conte: "Siamo di fronte ad un'emergenza che non ha precedenti e che sta mettendo a dura prova diversi paesi democratici in tutti il mondo.

Bisogna riconsiderare i nostri modelli di vita e le nostre relazioni, oltre ai sistemi di sviluppo e di vita sociale. Il Governo ha sempre compreso la delicatezza del momento e non si è lasciato andare ad azioni improvvisate. Si è fatta un'attenta valutazione di tutti i valori in gioco, coinvolgendo e bilanciando soprattutto gli interessi di rango costituzionale. Le misure adottate sono state valutate con i membri del Govern, le forza politiche di maggioranza e le altre figure preposte. Bisogna far ripartire al meglio la nostra economia, senza nuovi stop. Il Governo non può assicurare il ritorno alla normalità in breve tempo".

IN AGGIORNAMENTO