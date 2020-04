Calciomercato Inter, segnali positivi sul futuro di Brozovic

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC / È ancora presto per capire cosa succederà sul mercato ed avere risposte definitive sul futuro di Marcelo Brozovic, corteggiatissimo dai top club europei e coperto da una clausola di sicuro non irraggiungibile (60 milioni di euro).

I segnali che vanno in direzione della permanenza in nerazzurro però si fanno sempre più incoraggianti, nonostante l'interessamento di società comeche non può lasciare indifferente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Brozovic: l'agente allo scoperto

Nei giorni scorsi sono cominciate a circolare le prime voci sul rinnovo del croato, con la società nerazzurra pronta a prolungare l'accordo in scadenza nel 2022 allungadolo di un altro anno e ritoccando le cifre dell'ingaggio, da 3,5 a 4,5 milioni di euro a stagione sarebbe l'obiettivo, a patto che venga tolta la clausola. Cifre in linea con le richieste del calciatore che, secondo il 'Corriere dello Sport', a queste cifre vorrebbe restare a Milano. Superato il lockdown, le parti torneranno ad aggiornarsi faccia a faccia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, scambio con Brozovic | Colpo stellare in attacco e sorpasso alla Juve