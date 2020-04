CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR PJANIC BRAIDA / Possibile asse Juventus-Barcellona nel prossimo calciomercato estivo. Si fa largo l'ipotesi di uno scambio tra Pjanic e Arthur, con Ariedo Braida che che si è soffermato sull'indiscrezione di mercato tra bianconeri e blaugrana: "Pjanic e Arthur sono due giocatori di qualità. Lo juventino è più affermato, una certezza. Il brasiliano ha dimostrato di saper stare nel Barcellona, poi nel caso bisognerà verificarlo in un altro ambiente.

Magari da uno scambio del genere ci guadagneranno tutti - ha detto l'ex dirigente di Barça e Milan a 'Tuttosport' - Però finché non si capirà con certezza come finiranno i campionati è complicato fare previsioni sul mercato. Molte squadre non sanno ancora che tipo di budget avranno".

Braida aggiunge sulle caratteristiche di Arthur, che nel 2018 sbarcò in Catalogna quando il dirigente faceva ancora parte dell'organigramma azulgrana: "Parliamo di un giocatore dotato di eccellente tecnica, bravissimo nel palleggio e nel muovere la palla nel corto. E' uno a cui piace ricevere il pallone, toccarlo, smistarlo. Arthur sa giocare a calcio e quando uno è così l'età non conta. Puoi essere più o meno giovane. A livello tecnico, sarebbe un palleggiatore ideale per il gioco di Sarri. Arthur ama toccare tanti palloni, ma sempre a uno-due tocchi".