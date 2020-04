CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / Mauro Icardi tiene sempre sulle spine l'Inter. Non è certo il riscatto del Paris Saint-Germain, con il centravanti argentino che preferirebbe un ritorno in Italia. Zhang non ha chiuso ad un reintegro del centravanti (oltre a Perisic e Nainggolan) nel gruppo di Conte, anche se un ritorno del capitano nella rosa nerazzurra apparre comunque complicato.

La volontà di Marotta e Ausilio resta quella di cedere Icardi e con i 70 milioni incassati finanziare il mercato in entrata. Cifra questa concordata con il PSG la scorsa estate e che il club parigino vorrebbe trattare al ribasso vista la crisi economica determinata dal coronavirusche si è abbattuta anche sul calcio.

Calciomercato Juventus e Inter: 100 milioni per Icardi

Il Dt dei francesi ed ex nerazzurroavrebbe chiesto uno sconto all'Inter per il riscatto dell'argentino, vista la volontà dei campioni di Francia di confermare sotto la Tour Eiffel il bomber classe '93.

Difficilmente la dirigenza di Viale della Liberazione verrà incontro al Paris Saint-Germain, aprendo ad un nuovo scenario per il futuro di Icardi. Il PSG dopo il riscatto potrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per l'ex Barcellona e Sampdoria, valutandolo non meno di 100 milioni di euro considerando la clausola inserita nell'accordo con l'Inter che incasserebbe 10-15 milioni in più dalla cessione in Serie A del giocatore. Prezzo che farebbe riflettere la 'Vecchia Signora' sull'opportunità o meno di un eventuale assalto ad Icardi: la Juve riterrebbe infatti troppo alta la cifra da investire (anche con l'inserimento di contropartite) per portarlo alla corte di Sarri e raccogliere l'eredità di Higuain.

