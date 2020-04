CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / I file da archiviare con più urgenza sono sicuramente quelli relativi a Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Scadenze dei contratti imminenti e cifre da rivedere col Milan che impone un nuovo tetto ingaggi, ma con qualche deroga per gli elementi fondamentali della rosa.

Con l'occasione però si tornerà a discutere anche del futuro di capitan Alessio, altra questione delicata che andrà affrontata per tempo per evitare di ridursi pericolosamente all'ultimo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In scadenza di contratto nel 2022, il difensore milanista continua infatti a far gola alle grandi società europee che non mollano la presa. Voci sulla Juventus, quindi Chelsea e soprattutto Barcellona, segnalato dal 'Corriere dello Sport' come il club più interessato. Secondo il quotidiano romano però proprio gli incontri col Milan per Ibrahimovic e Donnarumma faranno da apripista anche per le discussioni sul contratto di Romagnoli, per il quale l'idea sarebbe quella di prolungare fino al 2025 con lo stesso ingaggio o leggermente ritoccato verso l'alto. Le trattative devono ancora entrare nel vivo, ma la dirigenza milanista ha mosso il primo passo dichiarando la propria intenzione di blindarlo.