Juventus, Cristiano Ronaldo non vuole tornare. E la fuga di notizie su Dybala...

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO DYBALA / Inutile richiamare in Italia i propri tesserati allontanandoli dalle rispettive famiglie finché non si saprà se e quando si tornerà a giocare. È questo il ragionamento che fa la Juventus che, infatti, in settimana ha visto ripartire verso l'Olanda anche Matthijs deLigt, riportando a nove il numero di calciatori attualmente all'estero.

Decisione che ha fatto discutere, anche perché formalmente la società bianconera è schierata sul fronte favorevole alla ripresa del campionato, ma secondo il 'Corriere dello Sport' nei fatti non è così convinta o almeno non ha così fretta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dietro la posizione ibrida, non ancora netta e decisa, per il quotidiano romano ci sarebbe anche la volontà del club di temporeggiare visto che Cristiano Ronaldo ha più volte ribadito che non intende rientrare in Italia finché l'emergenza non sarà rientrata e finché, soprattutto, non ci sarà una data per la ripresa delle attività. Da cinquanta giorni ormai CR7 è nella sua Madeira e per ora non ha preparato le valigie per il rientro. Anzi, secondo il 'Corriere dello Sport' non sarebbe casuale la fuga di notizie dalla Spagna, dove Cristiano Ronaldo vanta ancora molte amicizie a livello mediatico, sul nuovo tampone a cui si è sottoposto Paulo Dybala e che è risultato ancora positivo. Un messaggio che potrebbe aver fatto filtrare l'entourage del lusitano, si legge, per ribadire la propria posizione.

