CALCIOMERATO JUVENTUS INTER WERNER / Timo Werner fa gola alle grandi d'Italia e d'Europa. Il centravanti con ogni probabilità lascerà il Lipsia questa estate e come rimbalza dalla Germania potrebbe preferire una destinazione lontano dalla Bundesliga.

Ilsembra al momento in vantaggio sulla concorrenza, condesideroso di portare il connazionale alcon la cessione di uno tra, Mane e Firmino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Werner: le ultime dalla Germania

Calciomercato, Inter e Juventus non mollano Werner

In Serie A Inter e Juventus sarebbero attente agli scenari su Werner, che nel contratto in scadenza nel 2023 ha una clausola di 60 milioni di euro. Anche le due italiane - scrive 'Tuttosport' - avrebbero avuto dei contatti con l'entoruge del giocatore, che sembra attratto comunque da un'esperienza in Premier League. Bianconeri e nerazzurri non mollano e sarebbero pronti a giocarsi le proprie carte. Werner nello scacchiere di Conte sarebbe l'ideale sostituto di Lautaro Martinez, mentre a Torino andrebbe a rimpiazzare il partente Higuain, anche se Milik e Icardi resterebbero le opzioni più calde nella lista di Paratici per l'attacco.