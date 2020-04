Calciomercato Juventus, in Spagna sicuri: via libera per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / IlManchesterUnited che si prepara a grandi investimenti, con gli obiettivi onerosissimi Harry Kane e Jadon Sancho, dall'altro lato si prepara anche a vendere sacrificando probabilmente almeno una delle sue pedine più corteggiate sul mercato.

Nello specifico, l'indiziato numero uno sarebbe quel Paulal centro di un lungo tira e molla che va avanti da mesi, tra scontri interni, voci di addio ed un rinnovo sempre più lontano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Dybala ancora positivo: la linea della Juventus

Il quotidiano spagnolo 'As' fa il punto della situazione sulla telenovela, sottolineando come dall'Inghilterra arrivino chiari i segnali da parte dello United che ha bisogno di liquidità e tutto fa pensare che sarà proprio Pogba il sacrificato da cui incassare almeno 100 milioni di euro. La Juventus non ha mai smesso di sognare il grande ritorno: anche nelle scorse ore si è tornato a parlare di possibili operazioni di scambio che potrebbero coinvolgere Rabiot. L'insidia principale si chiama però RealMadrid, dove il tecnico Zinedine Zidane ha espressamente richiesto il 'Polpo' come colpo dell'estate. Anche se Florentino Perez, dicono in Spagna, non è così convinto di investire tanti soldi su un calciatore che non gioca in attacco...

