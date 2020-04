DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sale la tensione in Italia alle soglie della 'Fase 2' nella lotta al Coronavirus. Tra Governo e Regioni è spaccatura sulle riaperture, con alcuni Governatori regionali che tentano una 'fuga in avanti' non prevista dal DPCM in vigore. Così come nel calcio è scontro totale tra il ministro Spadafora che temporeggia e il presidente della FIGC Gravina che non vuole staccare la spina al mondo del pallone: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

10.35 - In diretta durante 'Mi Manda RaiTre' il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: "Stop alle polemiche con la Serie A.

Accordo sul protocollo per il ritorno in campo altrimenti il Governo stopperà il campionato".

10.20 - Prende la parola il premier Conte: "Il Governo non può assicurare il ritorno alla normalità in breve tempo"

10.10 - Tensione alla Camera con l'opposizione che invoca l'utilizzo della mascherina all'ingresso del premier Conte che ne è sprovvisto.

9.45 - Battaglia sui diritti tv nel calcio. Le emittenti non vogliono versare l'ultima rata senza la certezza del ritorno in campo. È scontro.

9.20 - In Calabria diversi sindaci si stanno opponendo all'ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli che dispone la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con servizio all'aperto.

8.35 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Telelombardia': "Oggi chiederò al presidente Conte, dopo 50 giorni di chiusura, burocrazia e multe, non è il caso di dare fiducia agli italiani ed eliminare l'autocertificazione?".

8.05 - Il premier Giuseppe Conte questa mattina sarà prima alla Camera poi al Senato per "un’informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche".

7.50 - Un altro bollettino di guerra dagli Stati Uniti con 2502 decessi nelle ultime 24 ore.

7.40 - Dal Cdm è arrivato il via libera alle misure per la privacy dell'app Immuni. I dati personali saranno cancellati o resi anonimi a fine anno.