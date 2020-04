DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sale la tensione in Italia alle soglie della 'Fase 2' nella lotta al Coronavirus. Tra Governo e Regioni è spaccatura sulle riaperture, con alcuni Governatori regionali che tentano una 'fuga in avanti' non prevista dal DPCM in vigore. Così come nel calcio è scontro totale tra il ministro Spadafora che temporeggia e il presidente della FIGC Gravina che non vuole staccare la spina al mondo del pallone: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

19.42 - In videoconferenza con le regioni il ministro Francesco Boccia avrebbe sottolineato ai rappresentanti delle stesse come se il presidente della Calabria Jole Santelli non ritirerà l'ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida.

19.05 - L'agenzia Tass. riferisce che il Premier russo Mikhail Mishutin è risultato positivo al Coronavirus

18.15 - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, si registrano 285 nuovi deceduti per un totale di 27.967 morti, mentre è incoraggiante il numero relativo ai guariti che si attesta su +4693 nelle ultime 24 ore per un totale di 75.945 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 101.551, -3.106 rispetto a ieri.

17.20 - Secondo il Robert Koch Institut, il tasso di contagio in Germania è di 0,75, analogo a quello di due settimane fa.

16.35 - Secondo il rapporto della Fondazione GIMBE sulla fase 2: "Piemonte, Liguria, Prov. Autonoma di Trento e Lombardia non sono ancora fuori dalla fase 1: prevalenza e incrementi percentuali sopra la media nazionale, particolarmente elevati in Liguria (14%) e Piemonte (13,7%)". (LEGGI QUI)

15.15 - Il bollettino dello Spallanzani: 100 in totale sono i pazienti COVID, i dimessi 381

14.45 - Secondo uno studio cinese, chi guarisce dal Coronavirus produce anticorpi contro la malattia.

14.30 - Fra le proposte al vaglio per la ripartenza della Premier League c'è anche l'utilizzo di mascherine per gli allenamenti.

14.15 - Parla Dal Pino: "Se sarà possibile giocare rispettando norme e protocolli sanitari, bene. Altrimenti ci atterremo rigorosamente, come abbiamo sempre fatto, alle decisioni del Governo". (LEGGI QUI)

12.00 - Dalla Spagna arriva l'appello di Rakitic, centrocampista del Barcellona: "Torniamo a giocare. Sono pronto a rischiare il contagio".

11.35 - In Spagna il numero di morti nelle ultime 24 ore torna a scendere sotto quota 300.

11.15 - Il calcio inglese intravede la ripresa: allenamenti a metà maggio in vista del ritorno in campo l'8 giugno. È questa l'ipotesi che prende quota.

10.35 - In diretta durante 'Mi Manda RaiTre' il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: "Stop alle polemiche con la Serie A. Accordo sul protocollo per il ritorno in campo altrimenti il Governo stopperà il campionato".

10.20 - Prende la parola il premier Conte: "Il Governo non può assicurare il ritorno alla normalità in breve tempo"

10.10 - Tensione alla Camera con l'opposizione che invoca l'utilizzo della mascherina all'ingresso del premier Conte che ne è sprovvisto.

9.45 - Battaglia sui diritti tv nel calcio. Le emittenti non vogliono versare l'ultima rata senza la certezza del ritorno in campo. È scontro.

9.20 - In Calabria diversi sindaci si stanno opponendo all'ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli che dispone la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con servizio all'aperto.

8.35 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Telelombardia': "Oggi chiederò al presidente Conte, dopo 50 giorni di chiusura, burocrazia e multe, non è il caso di dare fiducia agli italiani ed eliminare l'autocertificazione?".

8.05 - Il premier Giuseppe Conte questa mattina sarà prima alla Camera poi al Senato per "un’informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche".

7.50 - Un altro bollettino di guerra dagli Stati Uniti con 2502 decessi nelle ultime 24 ore.

7.40 - Dal Cdm è arrivato il via libera alle misure per la privacy dell'app Immuni. I dati personali saranno cancellati o resi anonimi a fine anno.